Двадцять п’ята сесія міської ради відбудеться 28 квітня. Розпорядження про скликання чергового пленарного засідання міський голова Сергій Надал видав 17 квітня.

Сесія розпочнеться о 10.00 і пройде у режимі відео конференції. Депутатам запропонують розглянути більше 30 питань. Спочатку приймуть рішення «Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради». Далі перейдуть до фінансових питань. На обговорення винесуть проекти: про внесення змін до програм, про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перший квартал 2023 року, про внесення змін до бюджету на 2023 рік, про внесення змін до рішення «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади».

Після розгляду економічних проектів рішень депутатам запропонують внести зміни до переліку закладів культури базової мережі Тернопільської міської ради та до Статуту комунального підприємства «Тернопільелектротранс». Також говоритимуть про затвердження рішень виконавчого комітету, про внесення змін до рішень міської ради і про втрату чинності рішень міської ради.

Начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна озвучить проекти рішень «Про приватизацію об’єкта комунальної власності» та «Про прийняття майна в комунальну власність». Після розгляду цих та інших господарських питань депутати перейдуть до «земельних».