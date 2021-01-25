Третя сесія Тернопільської міської ради відбудеться 29 січня в Українському домі «Перемога».

На розгляд депутатам запропонують більше 90 проектів рішень. Тринадцять з них стосуються різних аспектів життєдіяльності міста та діяльності міської ради. Решта – це «земельні» питання. Розпочнеться засідання о 9.00.

Розпочнуть свою роботу депутати із розгляду питання «Про тарифну політику Уряду України». Про державну регуляторну політику, яку здійснювали у міськраді впродовж 2020 року розповість міський голова Сергій Надал. Він також озвучить рішення про внесення змін до положень про виконавчі органи міської ради. Начальник управління містобудування, архітектури і кадастру Василь Бесага винесе на розгляд затвердження двох Генеральних планів сіл, які входять до ТМТГ: Чернихів та Курівці. Генеральні плани цих населених пунктів були розроблені у 1970 та 1969 роках відповідно. Нова містобудівна документація діятиме наступні 20 років.

Начальник управління освіти та науки Ольга Похиляк розповість про порядок впровадження навчальної програми “Основи сім’ї” у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти. Також вона озвучить рішення про затвердження договорів та угод про міжбюджетні трансферти на 2020 та 2021 роки. Депутатам також запропонують включити в перелік об’єктів, що підлягають приватизації нежитлові приміщення на вулиці Тролейбусна, 7а. Ще депутати планують звернутися до Регіонального відділення Фонду державного майна України, щодо безоплатної передачі з державної у комунальну власність Тернопільської міської територіальної громади підземного пішохідного переходу, що на вулиці 15 Квітня у Тернополі – з метою належного утримання та запобігання вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. Після цього учасники засідання перейдуть до розгляду «земельних» питань.