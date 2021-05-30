Нову Програму затвердили депутати під час шостої сесії 28 травня. Називається вона «Програма виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Тернопільської міської ради на 2021-2023 роки». В чому її суть пояснив начальник управління соціальної політики Володимир Сулима.

– Упродовж року судами прийнято понад 200 рішень на користь громадян щодо виплати одноразової грошової допомоги ветеранам до 5 травня у сумах, які передбачені законом України «Про статус ветеранів війни і гарантій їх соціального захисту», – сказав Володимир Сулима. – Це кошти державного бюджету. Управлінням соцполітики ці виплати були проведені у сумах, які передбачені Постановою Кабінету міністрів України, тобто в значно менших розмірах, ніж передбачено законом. Виконавча служба вимагає виконати рішення судів, а також сплатити всі судові витрати. З метою часткового виконання витрат на виконавчі провадження, а також уникнення блокування рахунків управління соцполітики, підготовлена ця програма.

Прийнята Програма розрахована на три роки і на неї передбачили 800 тисяч гривень: 400 тисяч на цей рік та по 200 тисяч на два наступні роки. Ці кошти необхідні для того, щоб оплатити виконавчі провадження та уникнути блокування рахунків управління соціальної політики. А для виплат ветеранам війни, які проживають у нашій громаді необхідно більше ста мільйонів гривень. Міський голова прокоментував ситуацію, що склалася після закінчення сесії на брифінгу.

– Діюче законодавство передбачає ряд виплат учасникам бойових дій та іншим пільговим категоріям, – каже Сергій Надал. – Відповідно до закону прийнята Постанова Кабміну, яка передбачила кошти на фінансування таких виплат. У цій Постанові коштів закладено значно менше, ніж потрібно для виплат. Тому пільговики звертаються до суду і отримують виконавчий припис про стягнення даних коштів. Ці кошти стягуються з управління соцполітики міської ради. У бюджеті громади такі кошти не закладені, оскільки це мають бути кошти держбюджету. Через це є ризик блокування рахунків управління соцполітики і невиконання ним своїх основних функцій. На сесії від окремих депутатів пролунало ряд популістичних заяв про необхідність передбачити ці кошти у бюджеті міста і виплатити їх учасникам бойових дій. Найбільша проблема в тому, що із коштів, які стягуються за рішенням судів, жодної гривні не попадає учасникам бойових дій. Стягуються кошти у розмірі 24 тисячі гривень по одному судовиконавчому припису. У нас є понад 6 тисяч мешканців, які мають отримати такі кошти – це понад 144 мільйона гривень. Таких грошей в бюджеті міста немає. Крім того, ці кошти стягуються у державний бюджет і жодної гривні з них учасники бойових дій чи пільговики не отримують. Тому нами було прийнято рішення про створення такої програми де передбачена мінімальна сума коштів, яку судовиконавці зможуть стягнути з бюджету міста для того, щоб виконувати виконавські рішення. Ми будемо вимагати від уряду передбачити ці кошти у бюджеті, щоб люди могли отримувати необхідні виплати.

Під час розгляду цього питання міський голова дав протокольне доручення підготувати звернення до Кабміну стосовно закладення у державному бюджеті повної суми коштів, які передбачені діючим законодавством на одноразові виплати ветеранам війни.