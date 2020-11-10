7 депутатів місцевих рад району впродовж 1 місяця притягнуто до відповідальності за порушення вимог фінансового контролю.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

У жовтні цього року 7 депутатів місцевих рад Лановецького району Тернопільської області притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1 ст.172-6 КУпАП. Суди розглянули протоколи, складені працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України та погоджені з обласною прокуратурою.

Встановлено, що народні обранці, будучи належним чином ознайомленими з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» щодо порядку та строків подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, без поважних причин несвоєчасно подали е- декларації за 2016 – 2019 роки.

За обґрунтованої та послідовної позиції прокурорів у судовому засіданні вказаних осіб визнано винними та накладено на кожного з них адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З початку 2020 року на Тернопільщині 188 депутатів місцевих рад притягнуто до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією.