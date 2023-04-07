За вчинення корупційних правопорушень до відповідальності притягнуто 7 депутатів

За принципової позиції прокуратури Лановецький районний суд визнав винними та притягнув до відповідальності 7 депутатів Борсуківської сільської ради Кременецького району за ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Встановлено, що депутати органу місцевого самоврядування при прийнятті рішень про передачу в оренду земельних ділянок або про поновлення договорів з суб’єктами господарювання, з котрими у них є договірні відносини, не повідомили про конфлікт інтересів та проголосували за такі рішення. Причому у двох депутатів сільської ради, окрім договірних, були ще й трудові відносини з такими агропідприємствами.

Відтак кожен з народних обранців сплатить штраф, передбачений законом.