На урочисту сесію зберуться депутати обласної ради 30 червня. Розпорядження про проведення урочистого третього пленарного засідання другої сесії облради підписав Михайло Головко.

Заплановано, що на розгляд депутатів винесуть тільки два питання: «Про звернення депутатів ТОР до Президента України Зеленського В. О., Верховної ради України, обласних рад України щодо встановлення справедливості у питанні незалежності України» та «Про внесення змін і доповнень до рішення ТОР від 06 листопада 2018 року «1190 «Про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування в Тернопільській області на 2019-2023 роки».

Автором проекту звернення є голова обласної ради Михайло Головко. У ньому він пропонує встановити днями проголошення української незалежності 22 січня 1819 року як першу дату, з якої розпочався відлік історії сучасної України, а 24 серпня 1991 року визначити як дату проголошення відновлення незалежності України.

Щодо другого питання, то депутатам запропонують до переліку існуючих відзнак обласної ради додати ще одну: почесну відзнаку Тернопільської обласної ради «За заслуги перед Тернопільщиною» імені Ярослава Стецька. Зараз діють вже такі відзнаки: подяка голови Тернопільської обласної ради, відзнака «Цінний подарунок голови Тернопільської обласної ради», грамота Тернопільської обласної ради, почесна грамота Тернопільської обласної ради.