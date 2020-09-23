23 вересня об 11 годині в приміщенні конференцзали Тернопільської обласної ради відбудеться сьоме пленарне засідання чотирнадцятої сесії

Голова обласної ради Віктор Овчарук видав щодо проведення пленарного засідання розпорядження, у якому йдеться:

1. Відповідно до частин четвертої та десятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» провести 23 вересня 2020 року об 11.00 годині в приміщенні конференцзали Тернопільської обласної ради сьоме пленарне засідання чотирнадцятої сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання.

2. На розгляд сьомого пленарного засідання чотирнадцятої сесії Тернопільської обласної ради винести наступні питання:

2.1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік.

2.2. Інші питання поточної роботи Тернопільської обласної ради.

3. На сьоме пленарне засідання чотирнадцятої сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання запросити:

– голову і заступників голови Тернопільської обласної державної адміністрації;

– народних депутатів України, обраних від Тернопільської області;

– керівників правоохоронних органів Тернопільської області;

– голів районних рад, Бережанського, Кременецького, Тернопільського, Чортківського міських голів, голів районних державних адміністрацій;

– керівників структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації.

4. Управлінню охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації, управлінню з експлуатації майнового комплексу Тернопільської обласної ради у день проведення сьомого пленарного засідання чотирнадцятої сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання 23 вересня 2020 року забезпечити здійснення таких заходів:

4.1. Організувати проведення температурного скринінгу при вході в приміщення адміністративного будинку Тернопільської обласної ради. У випадку виявлення особи з підвищеною температурою та іншими ознаками ГРВІ не допускати таких осіб у приміщення адмінбудинку Тернопільської обласної ради. За необхідності організувати надання необхідної медичної допомоги.

4.2. Забезпечити чергування кваліфікованих медичних працівників в приміщенні конференцзали Тернопільської обласної ради.

4.3. Розмістити в приміщенні адмінбудинку Тернопільської обласної ради необхідні дезинфікуючі засоби.

4.4. До приміщення будівлі конференцзали Тернопільської обласної ради допускати лише депутатів і працівників виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, представників Тернопільської обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації, запрошених осіб. Допуск до конференцзали Тернопільської обласної ради представників засобів масової інформації та інших осіб здійснювати за умови їх попередньої реєстрації у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради .

5. У зв’язку з реалізацією заходів щодо запобігання поширенню інфекції Covid – 19 обмежити відвідування громадянами сьомого пленарного засідання чотирнадцятої сесії Тернопільської обласної ради 23 вересня 2020 року.