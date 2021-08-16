Четверте пленарне засідання другої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання відбудеться 18 серпня. Розпочнеться сесія о десятій ранку у конференцзалі облради.

Попереднє засідання мало відбутися 21 липня. Та на нього з’вилося тільки 25 із 64 депутатів. Тоді голова облради Михайло Головко зауважив, що сесія відбудеться орієнтовно в середині серпня. Депутати мали обговорити проект рішення «Про розгляд електронної петиції «Капітальний ремонт доріг Борщівщини (сполучення найвідоміших печер і Дністровського каньйону)». Тепер до орієнтовного порядку денного, окрім цього питання, додали ще два пункти: «Про розгляд електронної петиції «Поверніть газові мережі громаді», яка була розміщена на офіційному веб-сайті Тернопільської обласної ради 14 травня 2021 року і набрала 500 підписів на свою підтримку та «Про проголошення 2022 року в Тернопільській області Роком Ярослава Стецька».

Заплановано, що депутати розглянуть й інші питання роботи Тернопільської обласної ради. Третє пленарне засідання відбулося 30 червня так, що з того часу назбиралося вже чимало питань, які потребують вирішення.