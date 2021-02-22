Четверта сесія Тернопільської міської ради відбудеться п’ятого березня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал 22 лютого. Засідання пройде в залі Українського дому «Перемога», що на бульварі Тараса Шевченка, 27.

На сесії депутатам запропонують розглянути більше 30 господарських та низку земельних питань. Більшість господарських питань стосуватимуться міських програм, фінансування яких завершилося у 2020-му році. Говоритимуть про виконання таких програм: розвитку фізичної культури і спорту; «Безпечна громада»; розвитку малого і середнього підприємництва; будівництва (придбання) доступного житла у Тернополі; збереження культурної спадщини Тернополя; розвитку пасажирського транспорту; розвитку пластового руху в Тернополі; енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду Тернополя; «Питна вода»; розвитку велосипедної інфраструктури міста; реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади.

До окремих програм планують внести зміни. Йдеться про програми: захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки; «Турбота» на 2019-2021 роки; земельних відносин Тернопільської міської територіальної громади на 2018-2022 роки.

Депутати також заслухають інформацію про виконання місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 2020 рік та внесуть зміни до головного фінансового документу громади на 2021 рік. Про свою роботу у 2020-му році звітуватимуть старости Тернопільської міської територіальної громади. Говоритимуть на сесії про виконання Стратегічного плану розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2029 року за 2020 рік та про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності поліції.

Обговорюватимуть депутати проекти рішень «Про внесення змін до видів економічної діяльності початкових шкіл» та «Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2021 рік». На розгляд сесії винесуть також питання про затвердження Генеральних планів села Малашівці та села Кобзарівка. Ще депутатам запропонують присвоїти вулиці «Проектна-1» на території мікрорайону №6 назву «Михайла Цимбалістого».