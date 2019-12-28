За нанесення тілесних ушкоджень 38-річній жительці міста Почаїв кримінальну відповідальність понесе її колишній чоловік.

Як повідомили у поліції, 20 грудня до чергової частини Кременецького відділу поліції надійшла заява від 38-річної жительки Почаєва про те, що 19 грудня за місцем проживання їй наніс тілесні ушкодження колишній чоловік, житель села Старий Почаїв, 1965 року народження. Відомості за даним фактом цього ж дня було внесено до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, а відтак – до ЄРДР за частиною 1 статті 125 ККУ.

– На даний час зібрано достатньо доказів для обвинувачення підозрюваного у вчиненні даного злочину, – каже заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Володимир Галевич. – Уже підготовлено повідомлення про підозру, яке скеровано для погодження в Кременецьку місцеву прокуратуру. Оскільки зловмисник є депутатом Старопочаївської сільської ради, то в подальшому погодити повідомлення про підозру має прокурор Тернопільської області.

Щодо звинувачень про неналежне реагування поліцейських на побиття зловмисником своєї дружини четвертого грудня, то, зі слів заступника начальника ГУНП в області, жінка відмовилася від написання заяви про притягнення кривдника до кримінальної відповідальності.

Володимир Галевич каже, що про даний факт поліцейських повідомив черговий медичного закладу, куди за допомогою звернулася жителька Почаєва. Відомості одразу ж було внесено до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події і доручено розглянути дільничному офіцеру поліції. У ході спілкування з постраждалою дійсно було встановлено факт побиття останньої, проте жінка відмовилася від написання заяви про притягнення колишнього чоловіка до кримінальної відповідальності.

За вчинення сімейного насилля зловмисникові також винесено терміновий заборонний припис.

– 25 грудня потерпіла звернулася до поліцейських із заявою про винесення термінового заборонного припису стосовно її кривдника, – каже тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Василь Дідух, – Наступного дня дільничним офіцером поліції був винесений вказаний припис терміном на 10 діб, де застосовано такі заходи: заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої, заборона у будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. У разі вчинення зловмисником повторного насилля чи невиконання захисного припису щодо нього буде складено протокол за статтею 173-2 КУАП.

Аби з’ясувати, чи дійсно поліцейські неналежно поставилися до виконання своїх службових обов’язків у реагуванні на звернення потерпілої розпочато службову перевірку.