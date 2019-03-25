Депутата з Тернопільщини притягнуто до адміністративної відповідальності за неповідомлення НАЗК про суттєві зміни в майновому стані.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області, у листопаді 2017 році депутатом Городоцької сільської ради Заліщицького району Тернопільської області набуто у власність земельну ділянку площею 0,25 га вартістю 166 тис грн, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Депутат органу місцевого самоврядування не повідомила НАЗК про суттєві зміни у майновому стані, хоча за законом зобов’язана це зробити.

За вказаним фактом працівниками УЗЕ в області ДЗЕ НП України, за погодженням з прокуратурою області, складено та направлено до суду протокол за ч.2 ст.172-6 КУпАП.

Постановою Заліщицького районного суду депутата визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.