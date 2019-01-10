Депутата з Тернопільщини оштрафували через два автомобілі

10/01/2019 Розмір тексту:

Депутата Зборівської районної ради притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

Працівниками УЗЕ в області ДЗЕ НП України за погодженням з прокуратурою області складено та направлено до суду 2 протоколи про вчинення депутатом Зборівської районної ради правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.

Встановлено, що депутат у березні 2017 року продав легковий автомобіль вартістю майже 176 тис грн, а у квітні цього ж року придбав авто вартістю 243 тис грн. Відповідно до ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» він був зобов’язаний упродовж 10 днів з моменту відчуження та набуття права власності на вказані транспортні засоби повідомити НАЗК про суттєві зміни в майновому стані, оскільки їх вартість перевищувала 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01.01.2017. Однак, депутат повідомлення про сутті зміни в майновому стані до НАЗК не подав взагалі.

Постановою Зборівського районного суду його визнано винним у вчиненні двох правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.2 ст.172-6 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.