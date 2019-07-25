За несвоєчасне подання е-декларацій та неповідомлення Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані, службовців притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що керівником одного із комунальних підприємств Козівського району в січні поточного року придбано автомобіль вартістю 178 тис. грн., однак всупереч вимог Закону України «Про запобігання корупції» у встановлений строк Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані не повідомлено.

Також виявлено, що депутатом однієї з сільських рад Козівського району, несвоєчасно подано електронну декларацію за минулий рік.

За послідовної та принципової позиції прокурора у судових засіданнях, рішеннями судів посадовців визнано винними та накладено на них адміністративні стягнення у вигляді штрафу.