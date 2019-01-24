Депутата Тернопільської облради оштрафували через автомобілі

24/01/2019 0
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За несвоєчасне повідомлення  НАЗК про суттєві зміни в майновому стані депутата Тернопільської обласної ради притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що одним з депутатів облради упродовж 2017-2018 років придбано 2 автомобілі  «TOYOTA RAV4» та «RENAULT MASTER» вартістю 948 та 149 тис грн. відповідно, та продано автомобіль «NISSAN QASHQAI» вартістю 150 тис гривень.  Проте, в порушення ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції»,  Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані повідомлено ним несвоєчасно стосовно придбання двох автомобілів, та не повідомлено взагалі  про відчуження «NISSAN QASHQAI».

За результатами розгляду трьох протоколів,  одним з районних  судів винесено постанову про притягнення депутата до відповідальності за скоєння правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

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