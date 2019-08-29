Народний депутат з Тернополя, представник партії “Слуга народу” Володимир Гевко опублікував на своїй сторінці у ФБ відео з Верховної Ради.

У ньому новоспечений парламентарій розповів про те, з якими настроями розпочинає роботу ВР нового скликання, і побажав усім успіху.

“Всі налаштовані на активний початок роботи парламенту. Багато є очікувань в народу, багато важливих речей, які нам потрібно буде зробити. Але тішить, що є дуже велике бажання в депутатів зробити реальні зміни, – зазначив Володимир Гевко. – Сьогодні дуже важливий день, і я думаю, що він увійде в історію. Зробимо всі разом все, що від кожного з нас залежить, щоб ця історія була максимально позитивною і вагомою для нашої держави”.

Нагадаємо, сьогодні проходить перша сесія Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Володимир Гевко був обраний народним депутатом у 167 виборчому окрузі з центром у Чорткові.