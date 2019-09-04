За позовом прокуратури скасоване незаконне рішення сільської ради про виділення 2 га землі в умовах конфлікту інтересів.

Рішенням Монастириського районного суду задоволено позов Теребовлянської місцевої прокуратури в інтересах держави до сільської ради Монастириського району про скасування рішення щодо передачі земельної ділянки 2 га у приватну власність та повернення її у комунальну власність.

Встановлено, що відповідне рішення сільської ради Монастириського району від 23.06.2017 суперечить закону, оскільки воно прийняте за умови конфлікту інтересів депутата ради, що проголосував за виділення собі 2 га землі.

Оскільки впродовж 2 років спірне рішення щодо земельної ділянки, не було скасовано органом місцевого самоврядування, прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом, який задоволено, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.



