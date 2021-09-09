Депутат з Тернопільщини очолить робочу групу у парламенті, яка сприятиме захисту українського лісу

Народний депутат з Тернопільщини Микола Люшняк, очолив новоуторену Робочу групу у Бюджетному Комітеті Верховної Ради України.

Таке рішення було прийнято під час вчорашнього засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Головним завданням Робочої групи є втілення бюджетної програми з вирощення, садіння посадкового матеріалу та контроль за втіленням Указу Президента України №228/2021 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів».

Ключовими аспектами Указу є реформування лісового господарства та удосконалення системи управління державними лісогосподарськими підприємствами, ідентифікація самозалісених та придатних для створення лісів земельних ділянок державної й комунальної форм власності, з подальшим їх використанням задля досягнення оптимальної лісистості України.

Для ефективного втілення програми в життя також необхідно забезпечити належне фінансування у найближчі роки заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів та впровадження дієвих механізмів залучення інвестицій для відновлення лісів та лісорозведення.