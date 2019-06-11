Незмінний голова осередку партії Гриценка на Тернопільщині Петро Ландяк знову потрапив у першу десятку партійного списку.

На з’їзді “Громадянської позиції, що відбувся 10 червня, Ландяку визначили високе 7 місце. Щоправда, особливих шансів набрати прохідні відсотки у партії Гриценка поки-що немає. Після того, як “вічний полковник” підтримав Зеленського, рейтинг його партії пішов донизу, а частина його кадрів мігрувала в більш успішну команду. Не виключено, що й деяких тернопільських гриценківців ми побачимо в рядах “зеленої” команди вже на цих виборах.

А наразі, за даними партійного сайту, з 5 одномандатних округів Ландяк зумів знайти кандидатів лише на один. В місті Тернополі балотуватиметься у нардепи директорка музичного училища Лариса Римар.