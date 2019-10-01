Депутат облради Олександр Башта прийшов до тями.

Знімальній групі Т1 Новини вдалось першими поспілкуватись з чоловіком після кількох тижнів перебування в комі. Медики кажуть, стан чоловіка стабільний, є динаміка до покращення.

Кілька тижнів він був у комі і, нарешті, після оперативного втручання прийшов до тями. Олександр Башта дає своє перше інтерв’ю після інсульту. Лікарі кажуть, навіть звичайне вітання для нього зараз це подвиг.

Зараз йому важко говорити і до нього помалу повертається пам’ять. Поки що Олександр пригадує лише своє ім’я та прізвище. А лікарі називають це вже великим досягненням.

Реабілітація Олександра Башти після інсульту триватиме ще не один тиждень кажуть у медзакладі. Медичний директор з лікувальної роботи НКП “Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги” Світлана Вус наголошує, шанси врятувати чоловіка були мінімальні. Проте, завдяки команді лікарів-професіоналів депутата облради вдалось повернути до життя.