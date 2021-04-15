14 квітня хвороба забрали життя чудової людини, колишнього директора Тернопільського міського стадіону, виконавчого директора ФК «Тернопіль», депутата Тернопільської районної ради, голову правління Великогаївської птахофабрики Ярослава Кириловича Колісника.

Як повідомляє “Номер один“, у жовтні цього року йому мало б виповнитися 65 років.

Ярослав Кирилович народився в селі Новосілка Підволочиського району. Закінчив восьмирічку в рідному селі. Повну середню освіту здобув у Скалатській школі. У 1974 році вступив до Тернопільського фінансово-економічного інституту на планово-економічний факультет (спеціальність – економіст). Трудову діяльність розпочав із посади головного економіста колгоспу імені Свердлова, що на Волині. Згодом працював економістом у Підволочиську в управлінні сільського господарства. Левову частку життя працював на великогаївській птахофабриці, в тому числі був головою правління товариства. Невеликий проміжок часу трудився на виробничому об’єднанні «Птахопром». До 2012 року обіймав посаду директора КП «Тернопільський міський стадіон», до останніх днів свого життя працював в Департаменті агропромислового комплексу Тернопільської ОДА.