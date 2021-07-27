Якщо ви: а) цікавитеся подіями на літній Олімпіаді; б) проживаєте на масиві Дружба (або й деінде); в) є споживачами послуг, що їх надає інтернет- теле- провайдер “Колумбус”, то – цього конкретного дня, 27 липня, прийміть мої співчуття. Я, в свою чергу, готовий прийняти ваші.

Те, що коїться сьогодні з моїм телевізором, як мовиться, ні в казці розказати, ні пером описати. Почалося з самого ранку, коли, як на зло, в найцікавіший момент олімпійської трансляції зображення зникло і довший час не збиралося повертатися. Телефоную на “Колумбус” і повідомляю коректному (треба визнати) співрозмовнику, в чому полягає моя телевізійна проблема. Почувши, що моє звертання буде перевірене, пересвідчився, що фірма слів на вітер не кидає. І порожніх обіцянок не дає. В межах пів години у під’їзді з’явилися двоє майстрів з фірмовими “бейджами” на сорочках і заходилися щось перевіряти. Мені вони повідомили, що це якась системна неполадка і що тепер все буде о’ кей. О’кей, однак, не стало – зображання так само періодично і на досить тривалі проміжки часу зникало з екрана. Знову телефоную в “Колумбус” і чую ввічливе запевнення, що до 14.00 все має бути в порядку. Якщо отим “порядком” назвати чергові випадки зникнення зображення, то можна сказати, що він дотримувався десь до 17.15, коли після появи на екрані набридлого “канал відсутній” знову довелося телефонувати у провайдер. Знову – бездоганно ввічливий голос оператора (все ж приємніше, ніж “Альо! То хто дзвонит? Шо вам треба?”) і обіцянка переадресувати моє звернення в технічний відділ. Зараз, близько 18.00, перебуваю в стані непевності: зникне знову зображення, чи, може, мої цілоденні телевізійні митарства і перемовини з шановним провайдером уже добігли кінця? Воно наразі не зникає. До того ж (ще раз віддам належне ввічливості співробітників “Колумбуса”) щойно зателефонував оператор провайдера і поцікавився, чи все гаразд з моїм телевізором. На цьому (о 18.15) попрощалися із взаємними побажаннями гарного дня…

Все ж… уже якось звиклося (і не раз доведено, приміром, користувачами громадського транспорту), що реального вибору між хорошим і ще кращим у нас немає – доводиться брати те, що є. Уже звиклося, що з телевізійного пакету періодично зникають канали, які встигли привернути увагу і які полюбляв дивитися – розумієш, що це можливо, не залежить від місцевих провайдерів. Ми взагалі вже достатньо привчені до того, що в нас усе хороше з часом нерідко має властивість псуватися, або ж, даруйте, “скурвлюватися”.

Можливо, через деякий час звикну й до відключень каналів – дасться взнаки давній “тренінг” у стосунках з надавачами послуг…