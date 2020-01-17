Традиційно 22 січня Тернопільщина відзначатиме День Соборності України акцією єднання на межі Тернопільської і Хмельницької областей.

На мості, який з’єднує Гусятин Тернопільської і Чемеровецький район Хмельницької областей, делегації із цих областей обміняються короваями та з’єднають дві частини українського прапора – жовту та синю, таким чином поєднавши два береги Збруча.

Про це йшлося під час наради про підготовку та відзначення міжобласного заходу, приуроченого 101-ій річниці Соборності України за участю представників Тернопільської і Хмельницької областей.

22 січня о 13 годині делегації Хмельницької і Тернопільської областей зустрінуться на мості через річку Збруч на межі Гусятинського та Чемеровецького районів.

Також на центральному майдані Гусятина відбудеться молебень за Героїв Небесної сотні й воїнів, які загинули, захищаючи цілісність і незалежність України.