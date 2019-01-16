День Соборності на Тернопільщині відзначатимуть у п’яти районах одночасно

16/01/2019 Розмір тексту:

100-річчя Соборності України на Тернопільщині відзначатимуть у п’яти районах одночасно. Такі заходи відбуваються щороку у тих районах, які межують із Хмельницькою областю. Усі заходи мають символічну назву “Збруч – ріка єднання”.

Розпочнуться заходи о 12.00 год. у таких районах:

– на межі Лановецького району (село Осники) з Теофіпольським;

– на межі Шумського району (село Ходаки) з Білогірським;

– на межі Підволочиського району (смт Підволочиськ) з Волочиським;

– на межі Гусятинського району (смт Гусятин) з Чемеровецьким;

– і основні обласні заходи відбудуться у Борщівському районі (Скала-Подільська) з Чемеровецьким районом (село Гуків). Цього року заходи відбудуться на території Хмельниччини. Торік, нагадаємо, область приймала у себе наших сусідів на території Гусятинського району.