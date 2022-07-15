Сьогодні Тернопільщина попрощалася відразу з одинадцятьома військовослужбовцями, котрі загинули у російсько-українській війні.
Про це повідомляє обласна військова адміністрація.
Голубович Микола, Грішаєв Юрій, Мудрий Ярослав, Поливаний Андрій, Миськів Сергій, Басістий Сергій, Левицький Володимир, Дюк Андрій, Кошеля Василь, Микулич Андрій, Кравчук Вадим віддали свої життя за свободу і волю України.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним та близьким.
Вічна слава Героям!
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