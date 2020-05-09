День пам’яті та примирення відзначає Тернопільщина.

Жителі краю вшановують жертв Другої світової війни. Заклади культури області підготували виставки, презентації, екскурсії, концерти, які можна відвідати в онлайн-режимі.

Як повідомив начальник управління культури області Григорій Шергей, переглянути заходи, приурочені Дню пам’яті і примирення, можна у соціальних мережах і на веб-сайтах закладів культури.

“В умовах карантину пропонуємо відвідати заклади культури онлайн та вшанувати подвиг українського народу. Зокрема, в обласному краєзнавчому музеї підготовлена віртуальна екскурсія на тему “Роки замирення несуть”. У художньому музеї відбудеться онлайн виставка живопису і графіки з фондів музею з відеопрезентація “Пам’ятаємо про минуле заради майбутнього”. Тернопільська обласна наукова бібліотека підготувала віртуальну виставку періодичних видань “Про мужність, героїзм та перемогу”, а також

мультимедійну презентацію “1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо”. Обласна філармонія транслюватиме відеозапис концерту “Любіть Україну”, а обласний драматичний театр – онлайн-виставу “Сльози Божої Матері”.

Додамо, через карантин цього року масових заходів на Тернопільщині не відбуватиметься. Втім, з ветеранами заплановані онлайн-зустрічі.

Софія Романська