День Незалежності України: як у Тернополі відзначатимуть найбільше державне свято

Сьогодні Україна відзначає найбільше державне свято – День Незалежності.

Цього року свято затьмарене війною. Нашому народу знову доводиться відстоювати свою незалежність від одвічного ворога – московської недоімперії.

У зв’язку із військовими діями, проведення масових святкувань цьогоріч у Тернополі скасовано.

«Робити гучні святкування у такий час – недоцільно, – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал. – Але буде неправильно, якщо ми найбільші державні свята проведемо без якихось офіційних подій. Тому, звичайно, будуть відбуватись урочистості, пов’язані із підняттям стяга на день Прапора, із відзначенням Дня Незалежності, з нагородженням кращих військових, правоохоронців, службовців, волонтерів – тих, хто сьогодні найбільше докладається до того, щоб наблизити нашу перемогу».

Сьогодні, у День Незалежності України, офіційні заходи розпочнуться на території Старого парку о 10-й годині. Відбудеться, зокрема, спецпогашення поштового блоку та покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків.

У місті також будуть проводитися патріотичні акції, спортивні заходи та вечірні екскурсії.

За рекомендацією правоохоронних органів, при плануванні своїх маршрутів в обов’язковому порядку необхідно заздалегідь дізнатися, де є найближчі місця укриття для того, щоб у випадку сигналу «Повітряна тривога», можна було швидко і оперативно дісталася укриття.

Заходи з нагоди відзначення 31-ї річниці Незалежності України