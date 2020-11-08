Всеукраїнська акція «День молитви за сиріт» об’єднала представників усіх конфесій на Тернопільщині. Християни молилися про захист, благословення та щасливі родини для таких дітей.

Обговорити проблеми сиріт зібралися представники влади, духовенства та громадських організацій області. Йшлося про вирішення житлових питань, а також пошук опікунів для дітей, які не мають батьків.

Минулого року в інтернатах області дітей поменшало на чверть, – розповів начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд. Малечу влаштували у родини.

«Найкраща форма для виховання – сім`я, не інтернат чи інший заклад. Тому держава підтримує створення будинків сімейного типу, прийомних сімей. Цього року державним бюджетом передбачено збільшення виплат на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 48%. Розширено програму реабілітації дітей з інвалідністю. Також запланована програма, яка передбачає зменшення кількості дітей у закладах інституційного догляду на 20% у 2020 році та на 20% у 2021 році. 92% дітей-сиріт повинні перебувати у сімейних формах виховання».

Загалом з державного бюджету виділено близько 34 млн. гривень для придбання житла для дітей-сиріт. За ці кошти уже закуплено садиби для будинків сімейного типу та соціального житла для сиріт.