Напередодні Дня Героїв, котре відзначається в Україні 23 травня, керівники краю та Тернополя, представники громадськості поклали квіти до пам’ятника українського політичного діяча, одного із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, голови Проводу ОУН, борця за незалежність України у ХХ сторіччі Степана Бандери.

Також було вшановано пам’ять Героїв, загиблих в російсько-українській війні. Учасники церемонії поклали квіти до стели Воїнам, загиблим за волю України.

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, говорячи про значення для сучасників Дня Героїв, наголосив на тому, що цей день є символом незборимості України.

– Колоніальне минуле, в якому перебувала Україна, залишило у спадок світоглядну систему, яка ґрунтувалася на цінностях шкідливих для розвитку Української державності й заперечувала її існування та право на вільне життя. Прикладом цього можна назвати відзначення чужих свят, вшанування чужих героїв, написання відповідно до чужих ідеологічних засад історії, підручників, книжок, фільмів. Події на сході є наслідком саме таких негативних процесів.

Тож в українців має бути власна світоглядна система, яка передбачає встановлення власних державних свят. Одне з таких свят – Свято Героїв. Свято Героїв – це свято величі духу українських вояків – борців за волю України і є символом незборимості України. Учасники визвольних змагань, які загинули в боротьбі з ворогом залишилися нескореними. Їх гаслом було “Здобудеш Українську державу або загинеш у боротьбі за неї”. Цей світоглядний, засадничий принцип органічно перейшов до наших сьогоднішніх Героїв – Героїв Небесної Сотні, загиблих вояків російсько-української війни, тих, хто і сьогодні бореться за суверенітет та цілісність Держави Україна. Для нас День Героїв є надзвичайно важливим та символічним, бо на величі вчинків й величі духу ми плекаємо нових героїв, нових захисників незалежної України, – зазначив Віктор Овчарук.