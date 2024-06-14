День без повісток буде у Тернополі

Окремий полк CCO «РЕЙНДЖЕР» запрошує усіх охочих взяти участь у інформаційно-рекрутинговому заході, який відбудеться у Тернополі цієї суботи, 15 червня.

Мета заходу: ознайомлення місцевого населення з новим підрозділом, заохочення до проходження військової служби.

Для присутніх проведуть цікавий майстер клас з польової медицини з тренуваннями та імітацією, симулятор польотів на БпЛА, представлення різних зразків дронів та спілкування зі справжніми рейджерами. І найголовніше – це день без повісток, день коли всі охочі зможуть познайомитися з представниками елітного спецпідрозділу та дізнатись багато нового.

Про місце і час проведення заходу буде додатково повідомлено.

Організатор: окремий полк CCO «РЕЙНДЖЕР», за підтримки Тернопільської міської ради та Тернопільська обласна військова адміністрація.

Додаткова інформація та акредитація для представників масмедіа за тел. 0961880670.