Впродовж чотирьох днів з 12-го до 15-го березня у Парижі триватиме найважливіший захід у сфері нерухомості MIPIM 2019. Це – провідний світовий ринок нерухомості 30-го видання.

Голова ради директорів Креатор-Буд, Ігор Гуда вважає , що участь у подібних заходах для представників його компанії є обов’язковою, адже організований Reed MIDEM, MIPIM є ключовою конференцією, виставкою, мережею та транзакцією в програмах провідних світових гравців у сфері нерухомості з 1989 року. На заході зібрані найвпливовіші гравці з усіх секторів міжнародної галузі нерухомості – офіс, житло, роздрібна торгівля, охорона здоров’я, спорт, логістика та промисловість.

Заснована в 1990 році, MIPIM – це подія з нерухомості для зустрічей з найвпливовішими гравцями з усіх секторів міжнародної нерухомості.

Вона об’єднує весь ланцюжок створення вартості та надає неперевершену можливість доступу до найбільшої кількості проектів розвитку та джерел капіталу в усьому світі.

У цьогорічній унікальній події взяли участь 26 000 учасників.

Основною темою програми конференцій з нерухомості є «Залучення майбутнього». Пріоритетом для гравців галузі нерухомості є – уникнення ризиків, коли відкриваються нові потоки доходів, включаючи розвиток нових технологій і поведінки людини, що перетворює природу нерухомості як інвестицію, і як продукт або послугу, яку ми використовуємо як споживачі. Орієнтованість людей як ключовий фактор для зростання успішного бізнесу. Необхідність інвесторів та власників покращити ефективність активів та керувати ширшим спектром ризиків. Оскільки MIPIM 2019 відзначає своє 30-те видання, програма конференцій з нерухомості дає унікальну можливість побачити наступні 30 років під сприятливим фактором для економічного зростання, сталого розвитку та єдності громад. Індустрія нерухомості має цілий новий цикл для роботи протягом наступних 30 років, сприяючи тривалому, позитивному впливу в кожному побудованому середовищі. Програма конференцій з нерухомості MIPIMшукає відповіді на наступні ключові питання: Як вибрати кращі стратегії, які виграють у довгостроковій перспективі? Як вибрати найкращі стратегії для забезпечення якості життя людей? Як здійснювати відповідальну практику і оптимально використовувати наявні ресурси? Для цього спеціального видання MIPIM більше, ніж будь-коли, зосереджується на глобальних і соціальних темах, що впливають на нерухомість. Програма конференцій з нерухомості пропонує їжу для роздумів, стратегічних знань і інструментів, орієнтованих на рішення, з лідерами з усього світу і впливовими виконавцями та виробниками з усієї галузі нерухомості.