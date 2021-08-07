“Дельту” виявили у двох десятків тернополян. Серед них – дитина

Коронавірус мутує. На Тернопільщині вже зареєстрували смерть від нового штаму “Дельта”.

Загалом же, в області більше пів сотні людей, заражених цим типом коронавірусу, повідомляють Т1 Новини.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук. За її словами, штам “Дельта” – більш заразніший, і менш помітний. Інфіковані можуть не втрачати нюх чи смак, натомість основними симптомами є першіння та біль у горлі. Носії – люди, які повернулися з-за кордону.

Фахівці зауважили, зараз кожен позитивний ПЛР-тест додатково досліджують на спеціальній тест-системі, аби виявити мутації.

Зараз з 52-двох заражених – 19 – мешканці Тернополя. В обласному лабораторному центрі кажуть, серед хворих – 11-річна дитина.

Фахівці вкотре зазначають, єдиний спосіб вберегтися від ускладнень коронавірусу – вакцинація. Щеплення зменшить ризик зараження, та полегшить перебіг захворювання.