Із середини липня реєструється ускладнення епідситуації із захворюванням на коронавірус в області.

Упродовж місяця працівники Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України досліджували зразки біологічного матеріалу хворих. І на початку серпня отримали підтвердження, що в області з’явився новий штам коронавірусу «Дельта».

– З 12 до 26 липня у нас було 28 випадків ковіду, на наступний тиждень – 46 випадків, а станом на перше серпня – 92 випадки, – повідомила Оксана Чайчук, виконуюча обов’язки генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. – Із 46 випадків, які були зареєстровані четвертого серпня, тільки 10 – люди старші 65 років. Якщо у попередні місяці говорили, що коронавірус вражає людей старшого віку, то зараз захворюваність «помолодшала». Це одна із ознак коронавірусної інфекції викликаної штамом «Дельта». Знаємо, що він вражає в першу чергу людей молодого віку і, на жаль, діток. За останній місяць ми поставили 94 проби і виділили 52 позитивні взірці, які були направлені у Центр громадського здоров’я до Києва у референес-лабораторію, і нам їх підтвердили. Тому зараз можемо говорити, що в області вже є штам «Дельта».

Хворі зі штамом «Дельта» є у всіх районах області та найбільше – 19 – у Тернополі. Щодо віку, то більшість захворілих – до 50-ти років, 11 до 30-ти років. Більшість людей інфікувалися під час перебування з-за кордоном: у Росії, Німеччині, Польщі, Великобританії. Решта випадків – це контакти із цими хворими. Оксана Чайчук також зазначила, що через тиждень-два епідеміологи очікують різкий підйом захворюваності. За її словами в області біля 400 тисяч населення вже має імунітет до коронавірусу, але цього рівня колективного імунітету ще недостатньо, щоб говорити, що населення захищене від «Ковід-19». Тому епідеміологи радять вакцинуватися. На Тернопільщині зареєстрували більше 50 випадків коронавірусу, викликаного штамом «Дельта»