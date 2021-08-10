Протягом місяця на Тернопільщині зареєстрували майже дві сотні нових випадків COVID-19.

Про це повідомив в. о. директора лабораторного центру Юрій Дементєв. За його словами, у регіоні простежується негативна тенденція з поширенням коронавірусу, а зокрема, штаму Дельта.

Збільшення рівня захворюваності епідеміологи відстежують зі середини липня. Занепокоєння у лікарів викликає штам Дельта.

“За липень зареєстровано 180 випадків захворювань COVID-19, 61 випадок серед мешканців Тернопільської громади. У загальній частині захворюваності третину займають випадки, які трапляються у місті Тернополі. Починаючи з другої половини липня, ми бачимо переміщення захворюваності на 39%. Денна кількість лабораторно підтверджених випадків 6,6%. За два останні тижні зберігається тенденція до збільшення захворюваності. У місті Тернополі виявлено 88 лабораторно підтверджених випадків за останніх десять днів. Якщо звернути увагу на структуру захворілих, то медиків серед них — два випадки, четверо хворих дітей, тридцять хворих у віковій категорії 18 — 29 років. Інтенсивний показник захворюваності по місту Тернополю складає 43,2, при загальнообласному 20,5%”, – каже Юрій Дементєв.

Сьогодні на Тернопільщині зареєстрували 13 нових випадків захворюваності на COVID-19. А загалом від початку пандемії в області лабораторно підтвердили понад 70 тис. інфікованих.