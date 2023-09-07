Нещодавно довелося почути (вже й не пригадаю, від кого) щось схоже на таке: “Як добре ми, українці, жили до російського вторгнення, а тут вони кляті!”.

Звичайно, регулярні повітряні тривоги не додають настрою, сповіщення про загиблих на фронті не налаштовують на оптимізм, а невизначеність з майбутнім (попри традиційну фразу фотогенічної тележурналістки на місцевому телеканалі “Перемога вже близько”) не дають змоги вибудовувати більш-менш реалістичні плани на оте майбутнє. Звичайно, росіяни не лише “кляті” – це визначення нині можна піднести не до квадрату чи до кубу, а до нескінченної величини. І, звичайно, всі ми хочемо якомога швидшої перемоги над ворогом – хоча долучаємося до її здобуття зовсім не однаково. І, звичайно, країна, що зазнала неспровокованого нападу, є жертвою, а жертві якось не годиться докоряти тим, що її попереднє життя було далеко не зразком святості. Однак, чи не здається оцінка нашого життя до ранку 24 лютого 2022 року, сказати б, надміру ідеалізованою? А, може, справді в чиїйсь голові вкорінилася думка, що до віроломної агресії Росії ми під керівництвом совісної та орієнтованої на народ і на кожного рядового обивателя влади дружно і натхненно розбудовували Україну і ледь вже було не добудували її до процвітання, аж тут отой самий триклятий ворог нам завадив? Думаю, навряд чи така голова відшукається – принаймні, в звичному і нормальному людському середовищі, а не у спеціальних і закритих закладах, де порядкують люди в білих халатах, а на вікнах, задля більшої інтимності, встановлені елегантні грати. На жаль, причин для неврозів, гіпертонічних кризів і просто прихованої глухої злості в нас було вдосталь і до початку війни з Росією – чи не в першу чергу через те, що за тридцять років своєї незалежності Україна, попри численні пишномовні декларації, показові затримання і створення теж численних органів для боротьби з соціальними виразками, аніскільки не наблизилася до того, що пов’язується у людській свідомості з нормальною державою: верховенства закону, справедливості й створення рівних умов для своїх громадян. Всюди – і в стольному Києві, і на “файних” місцях – вершилося (у різних, зрозуміло, масштабах) самоуправство “сильних світу цього”, причетних до регулювання грошових потоків, і їхніх наближених. Закон при цьому застосовувався – в розумінні “Друзям – все, ворогам – закон”. А усіляка надміру нахабна і впевнена у власній безкарності мерзота його порушувала (топтала). При цьому все і вся було просякнуте міазмами корупції, і це, вкупі з доводами владних мужів на міжнародній арені щодо того, що ми старанно виконуємо задані нам домашні завдання і вже практично готові до приєднання до цивілізованого європейського співтовариства, викликало саркастичну посмішку й вже згадане глухе роздратування.

Образ мужнього українця-вояка, який самовіддано протистоїть нині ворожій силі, звісно, здатен відтіснити згадані вище наші національні чесноти на другий план. Відтіснити, але не усунути остаточно. Наше суспільство за час війни (не маю на увазі волонтерів та інших, які щиро намагаються допомогти армії) зовсім не стало поряднішим, чеснішим і таким, що грунтується на принципах моралі. І якщо зростання числа випадків домашнього насильства ще можна пояснити загальною знервованістю, то засилля аферистів у соцмережах, які дурять довірливих обивателів (чому останні на це “ведуться” – то інша тема), а також масові “п’яні” заїзди “з вітерцем не поясниш інакше як повною зневагою до закону. Чому вона виникає? Передусім, тому, що закон в особі державних органів не може чи не хоче привести всю цю бидлоту (я назвав лише декілька пунктів її бурхливої активності), як казав А.Райкін, “в чуйство”.

Не міг (чи не хотів) раніше – не може (не хоче) і під час війни. Зробити це видається все ж легшим, ніж виграти її. Але чомусь не робиться. То… як же планується ота перемога у війні?