Деяким тернополянам влаштували особливу зустріч

25/12/2018 Розмір тексту:

На недільну зустріч учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь» у Тернополі завітали дві відомі письменниці Надійка Гербіш і Ольга Атаманчук. Вони знайомили літніх жителів обласного центру зі своєю творчістю, а також ділилися особистим.

Письменниця і мандрівниця Надійка Гербіш розповіла про свій шлях до успіху, і зачитала кілька творів зі своїх книжок.

Прийшла на зустріч з учасниками соціальної ініціативи «Єднання поколінь» і письменниця Ольга Атаманчук. Вона математик за професією, але письменниця в душі. Пані Ольга декламувала учасникам власні вірші, зачепивши теми любові, батьківства, патріотизму та віри.

Як повідомила координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко, зустріч з письменницями принесла багато позитивних емоцій літнім краянам. А декого творчість Надійки Гербіш і Ольги Атаманчук схвилювала до глибини душі. «Ми кожного разу запрошуємо цікавих гостей. Але ця зустріч була дуже особливою. А ще письменниці пообіцяли, що в наступному році, ще не раз потішать учасників ініціативи новими творчими надбаннями», – зазначила Ольга Гордієнко.

Нагадаємо, зустрічі соціальної ініціативи «Єднання поколінь» відбуваються у Тернополі щосереди та щонеділі.

Софія Романська