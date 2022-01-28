У Тернополі робочі групи обстежили понад 700 багатоквартирних будинків, де надаються послуги із постачання теплової енергії.

Спеціальні комісії, що здійснюють обстеження багатоквартирних будинків, які отримують послуги із постачання теплової енергії, продовжують працювати у Тернополі. З метою належного огляду всіх будівель термін роботи комісій продовжено до 15 лютого.

Наразі, обстежено понад 700 будинків. Робочим групам залишилося здійснити перевірку ще у 65-ти житлових будинках.

«У період роботи комісій буде призупинено нарахування додаткових платежів, які раніше отримували власники індивідуального опалення. Обстеження показують, що є цілий ряд під’їздів, де температура є нижчою від встановлених нормативів. Там, де вона не відповідає вимогам, нарахування будуть зняті повністю, а там, де є відповідність цим нормативам – буде впроваджений нижчий коефіцієнт, щоб зменшити плату для населення, – розповідає міський голова Сергій Надал. – У тих квартирах, де зафіксовано, що стояки демонтовані або ізольовані, мешканцям також буде проведений перерахунок з грудня 2021 року. Окрім цього, після завершення опалюваного сезону всі ЖЕКи та ОСББ повинні забезпечити облаштування в кожному під’їзді в місцях загального користування відповідних нагрівальних приладів».

Звертаємо увагу, співмешканцям багатоквартирного будинку, які хочуть, щоб у їхній квартирі чи в під’їзді провели обстеження внутрішньобудинкових теплових комунікацій, необхідно звернутися до управителя будинку (обслуговуюче підприємство або ОСББ).

До слова, у місті працює більше 20-ти робочих груп, до складу яких увійшли представники тепломереж, ЖЕКів чи ОСББ та депутати. Під час обстеження присутні також мешканці будинку.