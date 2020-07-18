Усі заклади громадського харчування у Тернополі перевірили поліцейські та муніципальні інспектори. У результаті було виявлено вісім порушень, на які складено адміністративні протоколи. Відтак деяким рестораторам загрожують штрафи на 34 тисяч гривень.

Під час перевірок інспектори перевіряли, чи у ресторанах дотримуються санітарно-епідеміологічних правил. Оскільки нехтування ними призводить до інфікування коронавірусом.

«За тиждень спільними групами з муніципальною комісією ми перевірили усі заклади міста Тернополя на дотримання карантинних вимог. За підсумками, було виявлено вісім фактів порушення, ми відреагували відповідним чином, склавши відповідні протоколи. Деякі порушення стосувалися кількості осіб, які перебувають в закладі, режиму роботи. Наша робоча група працює у звичному режимі. Кількість патрулів збільшується, надалі будемо продовжувати цю роботу. В цілому спостерігається тенденція, що керівники закладів більш суворо дотримуються заходів, з розумінням того, що відбуваються системні перевірки», – зазначив на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца.

Порушення карантинних вимог підприємцями передбачає штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Втім, остаточне рішення приймає суд.

Софія Романська

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