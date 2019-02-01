Деяким мешканцям Тернопільщини доведеться визнати, що вони ходять у російську церкву

01/02/2019 Розмір тексту:

Громади, які раніше підпорядковувалися Московському патріархату, відтепер повинні вказувати свою приналежність до Росії. Міністерство культури України оприлюднило перелік церков, які змушені внести зміни до своїх установчих документів.

Відповідно до закону, який прийняла Верховна Рада України 17-го січня, ряд громад на Тернопільщині повинні в своїй назві зазначити про належність до російської церкви.

Як повідомив начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей ОДА Ігор Кульчицький, зміни до установчих документів потрібно внести упродовж трьох місяців.

«Відповідно до закону, релігійним громадам необхідно вказувати свою приналежність чи то безпосередньо до Російської православної церкви (РПЦ), чи інший зв’язок із країною, яка визнана агресором. Всі релігійні організації, які мають свої центри в Росії змушені відображати це у своїй назві. Зміни стосуються таких церков – Руська російська істинно православна церква, Руська російська старообрядницька церква, Древня православна церква, Українська православна церква в єдності з російською православною церквою, Руська російська древньоправославна церква, Руська російська старообрядницька православна церква. Це ті релігійні організації, які упродовж трьох місяців повинні внести зміни до своєї назви у відповідності до прийнятого закону».

Втім, релігійні організації від російських церков не поспішають виконувати законодавство. А також вони заявили про намір звернутися до Конституційного суду через закон, що зобов’язує вказувати належність до російської церкви.

Софія Романська