Абітурієнти, які з поважних причин не склали ЗНО-2019, зможуть взяти участь у додатковій сесії, яка стартує через п’ять днів після основної.

Щоб отримати другий шанс, необхідно представити підтверджуючі документи, – повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

«Додаткова сесія ЗНО відбувається через п’ять днів після проведення основної сесії. Участь у ній беруть ті особи, які з певних поважних причин з могли взяти участі в основній сесії. Тобто потрібно представити необхідні довідки. Причиною для права участі в додатковій сесії ЗНО можуть бути трагічні обставити в родині, стихійне лихо, аварія, тобто причина має бути дійсно поважною. Відбуватиметься тестування додаткової сесії ЗНО за місцем розміщення центру оцінювання якості освіти, а це Івано-Франківськ. Також в період додаткової сесії, складають ЗНО особи, які відбувають покарання у відповідних установах», – зазначив Юрій Шайнюк.

Додамо, цього року додаткова сесія ЗНО-2019 триватиме з 26 червня до 11 липня.

Софія Романська