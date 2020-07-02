У Тернополі патрульні склали адміністративні протоколи на водіїв маршруток, які працювали без масок, а також перевозили більше пасажирів, ніж дозволено. Також притягнули до відповідальності підприємців, що не дотримувалися карантинних вимог.

Минулого тижня патрульні у Тернополі проводили перевірки громадського транспорту. Зокрема, правоохоронці відстежували дотримання маскового режиму.

“Складено 10 адміністративних матеріалів. Складено 3 матеріали на один автобусний маршрут. Це маршрут №18. Була велика кількість стоячих пасажирів, перевантаження, водії були без засобів індивідуального захисту. Складено адміністративний протокол і на маршрут №22. Два матеріали складено на приміські маршрути, також складено один матеріал на підприємця. Зі свого боку ми посилюємо заходи, менше попереджаємо, більше притягуємо до відповідальності”, – розповів на засіданні міського оперативного штабу начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Нагадаємо, у громадському транспорті дозволено перевозити пасажирів лише на сидіннях, визначених заводом-виробником. У разі порушення водія можуть оштрафувати.

Софія Романська