“Година землі” – акція під такою назвою об’єднала жителів Тернопільщини. Люди на 60 хвилин вирішили відмовитися від використання електроенергії, щоб привернути увагу громадськості до екологічних проблем.

Приєдналася до екологічної ініціативи і жителька Чорткова Уляна Мельник. Жінка таким чином вирішила продемонструвати стурбованість за майбутнє планети.

“Треба всім нам задумуватися, куди ми йдемо, і що нас чекає попереду. Наша планета страждає, потопає у смітті, з кожними роком шкідливими викидами забруднюється повітря, як наслідок маємо глобальні незворотні погодні зміни. Якщо нічого не робити, то ці негативні тенденції не тільки продовжаться, але й прискоряться. Тут жити нам і нашим дітям, потрібно насамперед турбуватися про своє навколишнє середовище”.

Жителі Тернопільщини долучаються до “Години землі” втретє. Люди протягом години добровільно відмовляються від використання електроенергії, щоб зберегти довкілля та привернути увагу представників влади до проблем енергоефективності та ощадливого використання природних ресурсів.

Нагадаємо, “Година Землі” — щорічна міжнародна подія, започаткована WWF, котра проводиться останньої або передостанньої суботи березня, і закликає людей, організації та комерційні установи вимкнути необов’язкове світло та електричні пристрої на одну годину.