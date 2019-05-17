Акція «Музейна дивоніч» сьогодні розпочинається у Тернополі. Дійство приурочене Міжнародному дню музеїв.

З цієї нагоди жителі міста можуть досить нестандартно провести ніч, а зокрема відвідати ряд екскурсій у музеї.

Учасникам акції пропонують тематичні екскурсії і майстер-класи. Програма «Музейної дивоночі» досить насичена, – каже співорганізаторка заходу Наталія Українець. Цього року її доповнили різними новими конкурсами і майстер-класами.

«Участь в акції вільна для всіх охочих. Програму старалися зробити цікавою для відвідувачів. Зокрема, плануємо їх залучати до різних майстер-класів, конкурсів. Також будуть проведені тематичні виставки. Будемо раді бачити тернополян і гостей міста».

Додамо, «Музейну дивоніч» у Тернополі проводять п’ятий рік поспіль. Нічну акцію започаткували у Берліні 1997 року. В Україні такі дійства практикуються з 2008 року.

Софія Романська