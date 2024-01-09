Вразливі категорії населення із числа внутрішньо переміщених осіб, а також інваліди війни можуть отримати грошові виплати від Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Йдеться про фінансову допомогу у розмірі 9 600 гривень за три зимові місяці. Зареєструватися на її отримання можна із 9 до 26 січня.

– Реєстрація на цю допомогу розпочалася у жовтні 2023 року за сприяння Швейцарського Червоного Хреста, – пояснила Олександра Бригадир, голова Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. – У жовтні ми реєстрували такі категорії: особи, які набули інвалідності з 2014 року не тільки серед ВПО, а й серед місцевого населення, тобто інваліди війни 1-3 групи. Із числа ВПО: особи з інвалідністю 1-2 групи, сім’ї, де є діти з інвалідністю до 18 років, одинокі люди старше 65 років, одинокі матері або батьки. Донори із Швейцарського Червоного Хреста вирішили надати ще фінансову допомогу, і тепер ми проводимо дореєстрацію осіб – тих, хто не встиг зареєструватися у жовтні і грудні минулого року. Якщо вони реєстрацію вже пройшли, то повторно ми не будемо їх реєструвати. Але тепер ми додали до вказаних категорій ще багатодітні сім’ї з числа ВПО.

До кінця 2023 року на отримання грошової допомоги в обласному Червоному Хресті зареєстрували 1426 переселенців та інвалідів війни. Крім того, 327 домогосподарств: одинокі матері, та сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років. За підтримки Іспанського Червоного Хреста зареєстрували також 299 переселенців старше 70 років. Усі вони мають отримати по 3200 гривень за кожен місяць зими, але прийде сума одним платежем, тобто 9600 гривень.

Документи зареєстрованих осіб направляють у Національний комітет Червоного Хреста України. Там вони проходять ретельну перевірку, щоб під час міграції між областями люди не отримували одну і ту ж допомогу від Червоного Хреста. Після перевірки зареєстрована особа отримує повідомлення про те, що у вказаний час вона може прийти на реєстрацію зі всіма бухгалтерськими реквізитами, щоб отримати кошти.

З 9 до 19 січня 2024 року дореєстрація вказаних вище категорій населення буде проходити в Борщові, Товстому, Бучачі, Гусятині, Чорткові, Бережанах, Кременці, Збаражі, Підволочиську. Якщо хтось не встигне пройти реєстрацію у своїй громаді, то ще буде можливість зробити це з 22 до 26 січня у Тернополі, на вулиці Мостова-Бічна,6.

Фото зі сторінки ТОВА у фейсбуці