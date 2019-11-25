Міністерство освіти і науки України оголосило про скасування освітньої субвенції для працівників малокомплектних шкіл.

У наступному році більшість таких закладів чекає закриття. Змінити ситуацію може лише бажання об’єднаних територіальних громад утримувати малокомплектні школи.

Школи, у яких менше 30 учнів, у 2020 році закриватимуть. А у 2022 така доля чекає і шкіл, у яких менше 50 дітей. Впродовж трьох років це призведе до закриття 3 427 закладів освіти та звільнення близько 20 тисяч педагогів, – повідомляють профспілки. Питання по-особливому торкнеться Тернопільщину, – зазначає голова обласної організації профспілки працівників освіти і науки Людмила Мокей.

«У нашій області чимало сіл з невеликою кількістю населення, тому закриття малокомплектних шкіл може стати серйозною проблемою для багатьох населених пунктів нашого регіону. Крім того, до кінця не вирішеним залишається питання підвезення дітей до навчальних закладів. Хвилює і ситуація з безпекою школярів, враховуючи поганий стан доріг у багатьох селах в нашій області. Ну і, звісно, питання звільнення педагогічних працівників стоятиме досить гостро».

Наразі на зарплати вчителів області не вистачає близько десяти мільйонів гривень. Управління освіти і науки звернулося до МОН з проханням про виділення додаткового фінансування.

Софія Романська