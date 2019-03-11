Деякі пенсіонери з Тернопільщини у березні отримають солідні суми

11/03/2019 Розмір тексту:

Солідні суми отримають деякі тернопільські пенсіонери цього місяця: готівкова субсидія, індексація за попередні роки, підвищення в результаті перерахунку. Але збільшення кількості готівки, не означає поліпшення матеріального стану літніх людей.

Готівкова субсидія передбачена на оплату комунальних послуг. Скористатися цими коштами можна тільки в тому випадку, якщо пенсіонеру вдалося ощадно використовувати енергію. Індексація у розмірі 2400 гривень передбачена лише тим пенсіонерам, які мають мінімальні виплати і від 30-ти років стажу. В результаті перерахунку пенсій, підвищення в середньому сягає 100 – 150 гривень. Відтак наявність додаткових виплат, анонсоване Урядом, навряд чи подолає бідність серед літніх людей.

«Порядок перерахунку щорічно затверджується Кабміном. З березня цього року перерахунок проведено з врахуванням коефіцієнту індексації 17%. В результаті перерахунку підвищення не може бути нижчим, ніж сто гривень. Розмір підвищення залежить від багатьох факторів, а зокрема від стажу, розміру отримуваної пенсії», – каже заступник начальника управління пенсійного забезпечення ГУ ПФУ в області Ольга Мандзяк.

Нагадаємо, мінімальна пенсія цього місяця в Україні залишається незмінною – 1497 гривень. Рівень середніх виплат в області – 2500 гривень.

Софія Романська