Близько п’яти тисяч жителів області хворі на цукровий діабет, а відтак потребують забезпечення інсуліном.

Втім, препарат профінансований державою лише на 40%, решту необхідних коштів повинні відшукати у місцевих бюджетах. Якщо ж на місцях питання не вирішиться, люди можуть залишитися без життєво необхідних ліків.

Щороку на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет жителів області потрібно понад 34 мільйони гривень. З державного бюджету область отримує близько шістнадцяти мільйонів гривень. Відтак найскладніша ситуація із забезпеченням цим препаратом склалася у Тернополі. Нині для забезпечення інсулінозалежних в місті не вистачає шести мільйонів гривень.

«Упродовж останніх років ми почали відчувати недофінансування з боку держави, що стосується інсуліну. Загалом по Україні недофінансування складає 40, хоча відповідно до декларації – 87%; по Тернополю – 30%. Тому й склалася така ситуація, щодо фінансування цього препарату. Ми вже зверталися з цим питанням до Кабміну, Міністерства охорони здоров’я, проте на ці звернення відповіді не отримали. Тому з міського бюджету було виділено мільйон гривень для покриття витрат, потім знов аналогічну суму», – повідомив на брифінгу начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Ростислав Левчук.

На забезпечення інсуліном хворих з різних районів Тернопільщини з обласного бюджету спрямували 25 мільйонів гривень. Це кошти, які раніше були передбачені на реалізацію медичної реформи, – повідомляє управління охорони здоров’я ОДА.

Отже, органам місцевого самоврядування доведеться дофінансовувати інсулінозалежних щомісяця, як мінімум, на 40%. Інакше люди можуть залишитися без дороговартісних і життєво необхідних ліків.

Софія Романська