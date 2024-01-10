Положення про порядок надання на безоплатній основі продуктових наборів та індивідуальних засобів особистої гігієни затвердили у міській раді. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 10 січня.

Начальник управління соціальної політики Віталій Хоркавий зауважив, що до міської ради надходить багато звернень від жителів громади, які потребують матеріальної підтримки. Тому розробили документ, який визначає механізм надання на безоплатній основі натуральної допомоги у вигляді продуктових наборів та індивідуальних засобів особистої гігієни людям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

У Положені зазначено,що право на отримання безоплатних наборів мають: особи похилого віку; особи з інвалідністю І та ІІ групи; багатодітні сім`ї; малозабезпечені сім`ї; особи, які опинилися в складних життєвих обставинах. Така допомога видається сім’ї два рази на рік, у виняткових випадках – частіше. Щоб її отримати необхідно: написати заяву на ім’я міського голови; додати копію паспорта та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків; копію свідоцтв про народження неповнолітніх дітей; копію посвідчення або довідки МСЕК, малозабезпеченої особи, тощо; внутрішньо переміщені особи подають копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради. Вказані документи можна подати у відділ звернень на вулиці Листопадовій, 6 або в управління соціальної політики на вулиці Миколи Лисенка, 8.

Фото із сайту ТМР