На Тернопільщині у лікарнях перебуває понад півтори тисячі хворих з COVID-19, – повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Окремі лікувальні заклади переповнені, відтак медики змушені змінювати маршрутизацію пацієнтів.

Понад вісімсот хворих в області перебувають у важкому стані та потребують кисневої підтримки. Близько тридцяти пацієнтів — на апаратах штучної вентиляції легень.

«У медзаклади пацієнти поступають у важкому стані. Більшість потребує кисневої підтримки. Надзвичайно завантажені ліжка у фтизіопульмонологічному центрі, Збаразькій, Почаївській, Заліщицькій, Борщівській лікарнях. Також у Тернопільській міській лікарні №3 та №2 – 90% завантаженість ліжок. Нам доводиться міняти маршрутизацію пацієнтів. Наприклад, у Теребовлі 100% завантаженості ліжок. Тому пацієнтів з Теребовлі направляють в Скалатську і Підволочиську лікарні, де є менша кількість пацієнтів. Тернопільщина віднесена до «помаранчевої» зони карантину. Однак показник інтенсивності захворювання уже перевищує допустиму норму. Тому хочу звернутися до усіх. Залишайтеся вдома на вихідні! Подумайте про своє здоров’я і тих, кого ви можете інфікувати», – зазначила Ольга Ярмоленко

Сьогодні на коронавірус хворіють найчастіше люди 40-50 років. Також простежуються збільшення кількості інфікованих серед дітей. Відтак у школах і вишах вирішили продовжити дистанційне навчання.