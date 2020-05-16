Вчора у Тернополі четверо молодих людей зголосилися стати донорами. Вони здали кров в обласне дитяче гематологічне відділення для онкохворих діток.

Нині донорам у Тернопільському центрі служби крові по-особливому радіють. Оскільки їх під час карантину в рази поменшало, відтак знижуються запаси банку крові.

“Потреба у крові може з’явитися несподівано, тому важливо, щоб були її запаси. Поки що критичної ситуації немає, ми маємо запаси приблизно на місяць. Але донорів значно поменшало. Можливо, люди бояться під час карантину приходити. Проте хочу запевнити, що процедура повністю безпечна. Ми працюємо із захисними засобами, дотримуємося усіх санітарно-епідеміологічних норм. Відтак всі страхи є марними”, – зазначає виконувач обов’язків генерального директора Тернопільського центру служби крові Петро Лучанко. За словами лікарів, донорів поменшало утричі. Відтак охочих поділитися кров’ю, просять звертатися до центрів служби крові. “Велика подяка людям, що стають донорами – ви робите дуже хороші і правильні вчинки. Долучайтесь і ви до нашого проекту! Разом врятуємо більше людських життів”.

У Тернопільському центрі служби крові чекають охочих стати донорами по буднях у першій половині дня. Перед процедурою міряють температуру, а також проводять медичний огляд.

Софія Романська