НАТО – одна з головних тем запеклих дискусій в студіях політичних програм.

НАТО – ось де наше головне і недосяжне нині спасіння від зазіхань північного сусіда, гарант нашої безпеки (так, принаймні, вважають палкі прихильники вступу в північноатлантичний альянс).

НАТО – найпростіший спосіб перетворити Україну на поле битви між Росією і Заходом (так вважають опоненти згаданої вище категорії).

НАТО – це причина типової української жаби, що немилосердно душить нас (“он Албанію, яка ще може й нам дати фору в корупції, прийняли, а нас досі годують обіцянками…”).

Сьогодні – зайвий привід згадати про оцей самий North Atlantic Treaty Organization. Саме цього дня, 8 лютого 1994 р. Україна підписала рамковий документ програми НАТО “Партнерство в ім’я миру”. Ця програма була ініційована США з метою двостороннього співробітництва НАТО з країнами, які не є членами Організації. І, з урахуванням політики багатовекторності, що її проводив у наступне десятиліття Президент Леонід Кучма, цілком узгоджувалася із зовнішньополітичним курсом України. Росія в ту пору не бачилася противником №1 навіть в найстрашніших снах, отож можна було і з Борисом Єльциним поспілкуватися за чаркою чаю, і дати зрозуміти західним партнерам, що ти відкритий до співробітництва з ними заради зміцнення отого самого миру ( як зазначено в документі) і для отримання від них допомоги (це трималося “в умі”).

І рамковий документ, і сама програма “Партнерство…” були вельми обережні у формулюваннях – ними ніяк не можна розмахувати перед носом США та Великобританії, як Будапештським меморандумом, і доводити, що ось ви щось нам гарантували, а тепер, виявляється, всі ці гарантії пса варті. Рамковий документ – це всього лише домовленість про те, як буде здійснюватися співробітництво, і вона не є остаточною і деталізованою. А вже програма “Партнерства в ім’я миру” передбачала, що у випадку виникнення прямої загрози територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеки, її учасники можуть провести консультації з країнами-членами НАТО.

Грузія спробувала провести такі консультації в 2008 р. після вторгнення Росії. Не знаю їхніх деталей, але бачу, що дотепер Абхазія і Південна Осетія ніби й перебувають в складі території Грузії, але існують як квазісамостійні державні утворення, визнані Росією, Венесуелою, Сирією, Нікарагуа і аж цілою Науру (щиро кажучи, про таку державу й не чув – ніби якийсь атол в Тихому океані…). Не знаю також, як захищатиме НАТО, приміром, Естонію чи Румунію у випадку гіпотетичного нападу на них Росії, але Україні поставляють зброю (зі значним “скрипом” з боку Німеччини), запевняють, що мають наготові серйозні санкції проти Росії, але категорично заявляють, що воювати за нашу країну вояки НАТО не будуть. Та й у питанні членства України в НАТО США і Європа наразі, скажімо так, дуже й дуже стримані: не відкидають зовсім такої можливості для нас (десь так років через 10…), але продовжують наполягати на необхідності проведення рішучих реформ, а також помітного поступу в боротьбі з корупцією.

Якщо останньому судилося стати нездоланною перешкодою для вступу України в НАТО, то є підстави побоюватися, що стати повноправним учасником альянсу вона не зможе ще дуже й дуже довго – корупція таки надійно вшита в наш генетичний код, як би не накидалися національно свідомі політтехнологи на доволі одіозного Давида Арахамію за цей вислів.

Воювати ж, у випадку необхідності, доведеться нам самим. І тоді стане зрозуміло, хто мав рацію: ті, хто гордо заявляв, що наша армія – найсильніша в Європі, чи ті, хто доводив, що в ній панує наш одвічний бардак, і що вона посилено розкрадається…